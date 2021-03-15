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EMA: AstraZeneca aşısının yan etkilerine şiddetli alerji de eklenmeli

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kan pıhtılaşması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı askıya alınan Oxford Üniversitesi  ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının yan  etkilerine, şiddetli alerji reaksiyonlarının da eklenmesi gerektiğini  açıkladı.

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından COVID-19 karşı geliştirilen aşının, kan pıhtılaşmasına neden  olduğu şüphesiyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı askıya  alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada,  aşının yan etkilerine şiddetli alerjik reaksiyonların da eklenmesi  gerektiği belirtildi. EMA, ürün bilgilerinde ilacın yan etkilerinin  anafilaksi ve diğer alerjik reaksiyonlar içerdiğini belirtecek şekilde  bir güncelleme yapılmasını önerdi. Oxford-AstraZeneca aşısını  değerlendiren EMA, "Güncelleme, Birleşik Krallık'taki yaklaşık 5  milyon aşı arasında görülen 41 olası anafilaksi raporunun incelemesine  dayanıyor" ifadelerini kullandı. EMA, verilerin dikkatlice gözden  geçirilmesinin ardından bu vakaların bazılarında aşı ile bir  bağlantının muhtemel olduğunu belirtti.

Öte yandan EMA, anafilaksi ve diğer şiddetli alerjik  reaksiyonların aşılarla çok nadiren ortaya çıkabilen bir yan etki  olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca  aşısının kullanımının durdurulması için bir neden olmadığını ifade  ederek, aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair bir kanıt  olmadığı için aşının kullanımının durdurulmaması gerektiğini belirtti.

AB'de Oxford-AstraZeneca aşısı ile aşılanan 3 milyondan fazla  kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edilmesi üzerine şu ana kadar  toplamda 10 ülke aşının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı. Aynı  zamanda Tayland ve Bulgaristan da Oxford-AstraZeneca aşısının  kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.