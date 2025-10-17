Emeklilik sistemlerini düzeltmeyen ülkelere AB'den fon uyarısı
Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin mali yapısını demografik değişimlere karşı korumak amacıyla emeklilik reformunu 2028’den itibaren yürürlüğe girecek 2 trilyon euroluk AB bütçesinden yapılacak ödemelere bağlamayı değerlendiriyor. Reform tavsiyelerini uygulamayan ülkelerin fon paylarının askıya alınabileceği belirtiliyor.
Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin mali dengelerini yaklaşan demografik krize karşı koruyabilmek amacıyla, emeklilik reformunu Avrupa Birliği'nin 2028'den itibaren yürürlüğe girecek 2 trilyon euroluk bütçesinden yapılacak ödemelere bağlamayı planlıyor.
AB başkentleri tam paylarını alamayabilir
Politico'nun aktardığına göre, Brüksel yönetimi, reformlarını hayata geçirmeyen üye ülkelere fon desteğini askıya alma seçeneğini değerlendiriyor. Üç AB üst düzey yetkilisinin verdiği bilgilere göre, AB başkentleri, her ülke için ayrı ayrı hazırlanan emeklilik reformu tavsiyelerini dikkate almazsa, 7 yıllık bütçeden tam paylarını alamayabilir.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Komisyon'daki işimiz ülkelerin zor işleri yapmalarına yardımcı olmak. Her ülkeye özel tavsiyeler, 'reformları yatırıma bağlayarak' yapmak için çok uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.