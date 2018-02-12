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Emirates 20 Airbus uçağı için imza attı

Emirates, Airbus şirketi ile 20 adet A380 tipi uçak satın almak için anlaşma imzaladı.

Emirates 20 Airbus uçağı için imza attı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havayolu şirketi Emirates, Airbus şirketi ile 20 adet A380 tipi uçak satın almak için anlaşma imzaladı.

Dubai'de dün başlayan Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında yapılan anlaşmanın, 16 milyar dolara mal olduğu belirtildi.

Anlaşma kapsamında Airbus'tan 20 adet A380 tipi uçak alınacağı kaydedildi.

Ancak anlaşmanın Emirates'in talep etmesi durumunda 16 adet daha A380 uçağı siparişi verilebilecek şekilde düzenlendiği bildirildi.

A380 tipi uçağın en önemli müşterilerinden Emirates'in halihazırda bu tip 101 uçak kullandığı ifade ediliyor.

Airbus ve Emirates'ten 16 milyar dolarlık anlaşmaAirbus ve Emirates'ten 16 milyar dolarlık anlaşma

 

Kaynak: AA

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