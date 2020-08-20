Emirates: Uçuş rotalarımızın tamamına seferlerin başlaması 2021'i bulacak
Emirates'ten yapılan açıklamada, firmanın tüm rotalara seferlerinin 2021 yılında başlayacağı duyuruldu.
Emirates yöneticisi Adel al-Redha, 2021 yazında 143 noktaya uçuş yapmaya başlayacaklarını söyledi ve uçuşların sıklığını talebin belirleyeceğini ekledi.
Emirates hali hazırda 80 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.
Avustralya'nın bayrak taşıcıyı hava yolu şirketi Quantas ise uluslararası uçuşlarının normale dönmesinin 2022 ortasını bulacağını ifade etti.
(Kaynak: Foreks)