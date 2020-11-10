Emtialar, Bidenomics rallisine hazırlanıyor

10 Kasım 2020

Donald Trump’ın dört yıl süren ABD Başkanlığı boyunca ticaret savaşlarından etkilenen ve çalkantılı bir dönem geçiren emtia piyasalarının, yeni başkan Joe Biden döneminde güçlenmesi bekleniyor. "Bidenomics" yani Biden’ın ekonomi politikalarının bakır, çinko, alüminyum gibi endüstriyel metal fiyatlarında ve tarım ürünlerinde ralliyi tetikleyeceği belirtiliyor. Analistler, salgınla mücadele eden ekonomilerin toparlanmasının da emtia piyasalarındaki yükselişe destek vereceğini öngörüyor. Biden’ın yeşil enerji yatırımları öngören enerji programı ise petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. ABD seçimlerinin galibi Biden’ın Trump’a kıyasya "büyük ve iddialı" altyapı planının emtia piyasalarına cesaret vermesi bekleniyor. Biden’ın taahhüt ettiği trilyonlarca dolarlık teşvikin metal ve tarım piyasalarında talebi artırarak fiyatları yüzde 5-10 yükselteceği tahminleri yapılıyor.

ABD’de seçimlerinin galibi Joe Biden'ın zaferi, Donald Trump döneminde ticaret savaşlarının vurduğu emtia piyasalarının güçlenmesine yardımcı olabilir. Trump’ın Beyaz Saray’da oturduğu dört yıl boyunca emtia piyasaları çalkantılı bir dönem geçirdi. Metallerden, enerji, tarım, nadir elementlere kadar hemen hemen tüm emtia ürünleri Trump’ın politikalarından nasibini aldı. Şimdi ise yüklü mali teşvikleri gündeme alması beklenen Joe Biden’ın seçimlerden zaferle çıkması emtia piyasaları için pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre hem endüstriyel metaller hem de tarımsal ürünler Biden etkisiyle yönünü yukarı çevirecek. Biden’ın yeşil enerji yatırımları öngören enerji programı ise petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Demokrat Başkan’ın geniş mali politikaları göz önüne alındığında, "Bidenomics" yani Biden’ın ekonomi politikaları emtia piyasalarında ralliyi tetikleyebilir. Özellikle bakır, çinko, alüminyum gibi endüstriyel metallerin yukarı yönlü bir yolculuğa hazırlandığı belirtiliyor. Fiyat artışlarının ilk etapta yüzde 5-10’u bulabileceği tahminleri yapılıyor. Bunun nedeni emtia fiyatlarının süper düşük faiz oranları, Biden’ın Trump yönetimine göre daha fazla olmasını taahhüt ettiği trilyonlarca dolarlık mali teşvik ve artan aşı konusundaki iyimserlik. Salgınla mücadele eden ekonomilerin toparlanması, Çin'den gelen talebin artması ve destekleyici talep-arz dinamiklerinin de etkisiyle emtia piyasalarının keyfi daha da artabilir.

Düşük faiz, enflasyon ve zayıf dolar mükemmel zemin hazırlıyor

Saxo Markets küresel emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, "2021 için genel olarak daha yüksek emtia fiyatları öngörüyoruz" diyor. Hansen, "dibe vuran" faiz oranlarını, merkez bankalarının enflasyonu artırma taahhüdünü ve daha zayıf dolar beklentisiyle "makroekonomik bir rüzgarın" özellikle metallerde ralli için mükemmele yakın bir zemin oluşturduğunu belirtiyor. Union Bancaire Privée (UBP) küresel forex stratejisi başkanı Peter Kinsella, Demokratların altyapı harcamalarının özellikle metal fiyatlarına ciddi bir destek verebileceğini söylüyor.

Mizuho Bank'ın ekonomi ve strateji başkanı Vishnu Varathan, Biden'ın ticaret ve gümrük vergilerine yönelik ‘daha düşük’ yaklaşımının endüstriyel metal talebini artırabileceği görüşünde. Mizuho analistine göre Biden’ın devreye sokacağı altyapı programı endüstriyel metal fiyatlarını yüzde 5-10 oranında artırabilir.