ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • En büyük teknoloji fuarı CES, 2021'de yapılmayacak

En büyük teknoloji fuarı CES, 2021'de yapılmayacak

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, COVID-19 salgını nedeniyle 2021 yılında sadece dijital ortamda gerçekleşecek.

En büyük teknoloji fuarı CES, 2021'de yapılmayacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'in (Consumer Technology Association) 2021 yılında fiziksel ortamda yapılmayacağı, sadece dijital ortamda gerçekleşeceği bildirildi.

CES'ten yapılan açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle fuarın güvenli olarak gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, fuarla ilgili tüm etkinliklerin dijital olarak gerçekleşeceği bildirildi.

Ocak ayında düzenlenen CES 2020'yi 171 bin kişi ziyaret etmişti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap