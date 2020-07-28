En büyük teknoloji fuarı CES, 2021'de yapılmayacak
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, COVID-19 salgını nedeniyle 2021 yılında sadece dijital ortamda gerçekleşecek.
ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'in (Consumer Technology Association) 2021 yılında fiziksel ortamda yapılmayacağı, sadece dijital ortamda gerçekleşeceği bildirildi.
CES'ten yapılan açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle fuarın güvenli olarak gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtildi.
Açıklamada, fuarla ilgili tüm etkinliklerin dijital olarak gerçekleşeceği bildirildi.
Ocak ayında düzenlenen CES 2020'yi 171 bin kişi ziyaret etmişti.