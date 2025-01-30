En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti!

Dünya genelinde yolculuk yapan turistlerin deneyimlerine dayanan bir araştırma, en kibar sürücülere sahip ülkeleri belirledi. DiscoverCars.com’un 4 bin 930 turist sürücüsünün katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmada, sürücülerin nezaketini 1 ile 10 arasında puanlamaları istendi. Yalnızca 50 veya daha fazla değerlendirme alan ülkeler sıralamaya dahil edildi.

Araştırmaya göre, en kibar sürücüler Güney Kıbrıs’ta bulunuyor. Kıbrıs, 8.83 puanla zirvede yer alırken, Yeni Zelanda 8.77 puanla ikinci, Türkiye ise 8.73 puanla üçüncü sırada yer aldı. Almanya, Kanarya Adaları, İspanya, Polonya ve Mauritius gibi ülkeler de sıralamada dikkat çeken diğer isimler arasında yer aldı.

Güney Kıbrıs zirvede

Güney Kıbrıs, turistlerden aldığı 8.83 puanla en kibar sürücülere sahip ülke olarak belirlendi. Kıbrıs’taki kiralık araçların kırmızı plakalarla işaretlenmiş olması, yerel sürücülerin turistlere daha dikkatli yaklaşmalarına neden olabilir. Ayrıca, ülkede trafik soldan akmakta, bu durum sağdan akan trafikten gelen turistler için bir alışma süreci gerektirebilir.

Yeni Zelanda, 8.77 puanla ikinci sırada yer aldı. Turist sürücüler, ülkedeki trafikte nezaketin ve düzenin ön planda olduğunu ifade etti. Yeni Zelanda’da da trafik soldan akmakta ve otoyollarda geçiş yapılmadığı sürece sol şeritte kalmak, trafik kuralları arasında yer almaktadır.

'Yerel alışkanlıklar farklılık gösterebilir' değerlendirmesi

Türkiye, 8.73 puanla en kibar sürücülere sahip ülkeler arasında üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye’deki sürücüler, turistler tarafından nazik olarak değerlendirilse de, bazı yerel alışkanlıkların farklılık gösterebileceği belirtildi. Örneğin, Türkiye’de sollama yapmadan önce korna çalmak yaygın bir uygulama olarak bilinirken, trafik sağdan akmaktadır.

Listenin ilk 10'u

Araştırma sıralamasında Almanya, 8.45 puanla altıncı sırada yer alırken, Kanarya Adaları 8.31 puanla bu sırada onu takip etti. İspanya anakarası ise 8.29 puanla 8. sırada yer aldı. Polonya ve Mauritius ise 8.25 puanla dokuzuncu sırada eşit olarak yer alırken, İtalya anakarası 8.02 puanla ilk on listesinde son sırada yer aldı.

Dünyanın en az kibar sürücülerine sahip ülkeler

Araştırma sonucunda en az kibar sürücülere sahip ülkeler arasında Fas (7.97), Fransa (7.84), Birleşik Arap Emirlikleri (7.80), Sicilya (7.14) ve Florida (7.14) öne çıktı. Bu ülkelerde turist sürücüler, genellikle hızlı sürücülerden ve sabırsız trafikten şikayet etti.