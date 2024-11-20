En pahalı alışveriş caddesinde sıralama değişti: Milano zirveye yerleşti

Ev sahiplerinin caddedeki lüks perakendecilerden talep edebilecekleri en yüksek kira bedeli bir yılda yüzde 11 artarak metrekare başına yıllık 20 bin Euro'ya ulaştı ve bu rakam, emlak grubu Cushman & Wakefield tarafından takip edilen 138 küresel perakende destinasyonundaki mağazalar için en yüksek kira bedeli oldu.

Milano, 34 yıldır listenin başında yer alan ilk Avrupa şehri oldu.

Milano, yüksek harcama yapan turistlerin yanı sıra profesyonellerin ve süper zenginlerin cömert vergi indirimi programlarıyla cezbedilmesiyle yurt dışından gelen bir yer değiştirme dalgası gördü. Bu arada lüks perakendeciler, perakende alanları satın almak veya kiralamak için en yüksek doları ödeyerek en cazip yerler için rekabeti artırdı.

Gucci ve Alexander McQueen'in sahibi olan lüks grup Kering, Nisan ayında Blackstone'dan Via Monte Napoleone'de bir bina satın almak için 1,3 milyar Evro ödeyerek Avrupa'da son iki yılın en büyük emlak anlaşmasını yaptı.