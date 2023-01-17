En zengin yüzde 1, 42 trilyon dolarlık gelirin 3'te 2'sine sahip

İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, küresel gelir dağılımıyla ilgili sarsıcı bir rapor açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun İsviçre'nin Davos kentindeki yıllık toplantısıyla aynı zamana denk getirilen rapora göre, 2020’den bu yana oluşan 42 trilyon dolarlık yeni küresel servetin yaklaşık üçte ikisinin sahibi, dünyanın yüzde 1’lik kesimi…

Bu pay, dünya nüfusunun "en alt kesimdeki yüzde 99›unun" elde ettiği miktarın neredeyse iki katını oluşturuyor.

İşte rapordan satırbaşları:

Milyarderlerin servetleri günde 2.7 milyar dolar artıyor.

Buna karşılık, 1.7 milyar işçi, enflasyonun maaşları geçtiği ülkelerde yaşıyor.

Milyarderlerin yarısı, doğrudan torunları için veraset vergisi olmayan ülkelerde yaşıyor.

Bu da onları mirasçılarına Afrika’nın gayri safi yurtiçi hasılasından (GSYİH) 5 trilyon dolar daha fazla aktarma yolunu açıyor.

Dünyadaki multi-milyonerlere ve milyarderlere uygulanacak yüzde 5’lik vergi yılda 1,7 trilyon dolar sağlayabilir. Bu da 2 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya yeter.

Oxfam International’ın İcra Direktörü Gabriela Bucher, “Sıradan insanlar yemek gibi temel ihtiyaçlar için günlük fedakarlıklar yaparken, süper zenginler en çılgın hayallerini bile aştı” dedi.

Süperzengin "kükrüyor"

İçinde bulunduğumuz on yıl için “dünyanın en zenginlerinin kükrediği dönem” tanımlamasını yapan Bucher, “Sadece iki yıl sonra, bu on yıl milyarderler için şimdiye kadarki en iyisi olacak biçimde şekilleniyor” diye ekledi. Günümüzdeki krizin çıkış kapısı olarak süper zenginleri ve büyük şirketleri vergilendirme önerisini ileri süren Bucher, görüşlerini şöyle tamamladı: “En zenginler için yapılan vergi indirimlerinin, zenginliklerinin bir şekilde diğer herkese ‘damlaması’ ile sonuçlandığı şeklindeki kullanışlı efsaneyi yıkmamızın vakti geldi. Süper zenginler için kırk yıllık vergi indirimleri, yükselen bir dalganın tüm gemileri kaldırmadığını, sadece süperyatları kaldırdığını gösterdi.”

Davos anketinden küresel resesyon çıktı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) anketine katılan özel sektör ve kamudaki başlıca ekonomistlerin üçte ikisi bu yıl küresel resesyon yaşanacağını tahmin ediyor. WEF Başkanı Saadia Zahidi “Yüksek enflasyon, yavaş büyüme ve yüksek borç dolayısıyla büyümeye geri dönülmesi ve en savunmasız toplum kesimlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken yatırımlara yönelik teşvik azalıyor” dedi.