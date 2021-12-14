Endonezya, 7,4'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı

Endonezya'nın doğusunda bugün sabah saatlerinde gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Henüz can kaybı veya hasar konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Endonezya meteoroloji kurumunun verdiği bilgiye göre Flores Adası'nın doğusundaki Larantuka kasabasının yaklaşık 112 km kuzeybatısında, Flores Denizi'nde TSİ 0620'de meydana gelen depremin 12 km derinliğinde olduğu açıklandı.

Flores'teki Maumere kasabasında yaşayan Agustinus Florianus, Reuters'a, "Herkes sokağa fırladı" dedi. Maumere, 1992 yılında da benzer büyüklükte bir deprem sonrası ağır hasar görmüştü.

Maluku, Doğu Nusa Tenggara, Batı Nusa Tenggara ile Güneydoğu ve Güney Sulawesi bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7.3 olarak tespit ettiğini açıkladı. Endonezya'nın meteoroloji kurumu, ilk depremin ardından Larantuka'da 5.6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının gerçekleştiğini açıkladı.