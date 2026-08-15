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Endonezya 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Flores bölgesi açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölgede artçı depremler kaydedilirken tsunami riskine karşı uyarı yapıldı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Endonezya 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

Ana depremin ardından tsunami riskine karşı uyarılar yapılırken, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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