Endonezya ile Çin arasında ekonomi anlaşması imzalandı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Çin Başbakanı Li Çiang ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ekonomi alanında dört mutabakat zaptına imza attı.

Antara News kaynaklı habere göre, Çin Başbakanı Li Çiang, başkent Cakarta’daki Merdeka Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Prabowo ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi, ticaret, yatırım, turizm, sağlık ve tarım gibi çeşitli alanlarda iş birliği kararıyla sonuçlandı.

"Ekonomik ilişkiler daha da güçlendirilmeli"

Prabowo, Li ile katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Endonezya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin, 'ortak insani değerler ve küresel dayanışma' temelinde daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çin’in Filistin’e yönelik tutumuna değinen Prabowo, "Bugüne kadar Çinli liderlerin Filistin halkının yanında durduğunu gördük. Bu, gerçekten gurur duyduğumuz bir şey" dedi.

Çin Başbakanı Li ise konuşmasında, küresel ticaret ve ekonomik iş birliklerinin zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Tek taraflılık ve korumacılık yükseliyor, zorba davranışlar artıyor" ifadelerini kullandı. Li, ülkelerin aralarındaki farklılıkları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeleri gerektiğini belirtti.