Endonezya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

17 Eylül 2020

Endonzya Merkez Bankası üst üste ikinci ayda faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4'te sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, mevcut baskılar altında piyasa istikrarını sağlamak adına faiz oranının sabit tuttu.

Banka ayrıca mevduat ve kredi faizlerini de sırasıyla yüzde 3,25 ve yüzde 4,75 düzeylerinde sabit tuttu.

Banka, koronavirüs salgını sırasında Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisini desteklemek için ana faiz oranını dört kez düşürdü, zorunlu karşılıkları düşürdü, borç verme kurallarını hafifletti ve mali açığı kapatmak için birincil piyasada devlet tahvilleri satın aldı.