Endonezya, palm yağı ihracatını hızlandırma planı başlattı

Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Endonezya'nın, en az 1 milyon ton ham palm yağı ve türevlerini sevk etmeyi amaçlayan ihracat hızlandırma planı başlattığı bildirildi.

Channel News Asia'nın Endonezya Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine dayandırdığı haberine göre, palm yağı ihracatını hızlandırma planının hemen yürürlüğü girmesine ve 31 Temmuz'a kadar geçerli olmasına karar verildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ihracatçıların sevkiyat kotaları genişletilirken, daha büyük bir sevkiyat kotasına ihtiyaç duyulması halinde 1 milyon tonluk kotanın aşılmasına da izin verilecek.

Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi konumunda bulunan Endonezya, iç piyasadaki yemeklik yağ tedarikini desteklemeyi ve fiyatları kontrol altında tutmayı amaçlayan üç haftalık ihracat yasağının ardından 23 Mayıs itibarıyla palm yağı ihracatının yeniden başlamasına izin vermişti.

Ancak iç piyasalardaki tedariki desteklemek amacıyla hükümet tarafından konulan bazı tedbirler ihracatçıları zor durumda bırakırken, ülke genelindeki sevkiyatların yavaşlamasına yol açtı.

Yerel palm yağı üreticileri de söz konusu tedbirler nedeniyle ellerindeki palm yağını satmakta çeşitli zorluklar yaşamaya başladı.

Hükümet, ivedilikle uygulamaya koyduğu ihracat hızlandırma planının çiftçi ve ihracatçıların mevcut sorunlarına çözüm getirmesini hedefliyor.