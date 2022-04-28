Endonezya, palm yağı taşıyan iki tankere el koydu

Endonezya donanması palm yağı ihracat yasağının yürürlüğe girmesinden bir gün önce gerçekleştirdiği bir operasyonla ham palm yağı, palm oleini ve metanol taşıyan iki tankere gerekli izin ve evrakları bulunmadığı gerekçesiyle el koydu.

Yapılan açıklamada çarşamba gece yarısından itibaren yürürlüğe giren yasağı uygulayan donanmanın MT World Progress isimli geminin evraklarda belirtilen gemi özelliklerini ihlal ettiği, MT Annabelle isimli geminin ise izinsiz olarak metanol taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada MT World Progress isimli geminin Sumatra adasındaki Dumai'den Hindistan'a 34,854.3 ton palm oleini taşıdığı, MT Annabelle'e ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shajrah kentine doğru giderken Borneo adası yakınlarında el konulduğu bilgisi yer aldı.

Endonezya'da üst düzey bir hükümet yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı konumunda olan Endonezya'nın bugünden itibaren rafine edilmiş, ağartılmış ve kokudan arındırılmış (RBD) palm yağının ihracatını durdurmayı planladığını doğrulamıştı. Ham palm yağı ve diğer alt ürünlerin ihracatı ise devam edecek.