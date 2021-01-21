Endonezya ve Filipinler'de deprem

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Bir diğer deprem ise Filipinler’in adalar bölgesinde meydana geldi. Birleşik Devletler Jeoloji Kurumu depremin merkez üssünün Davao bölgesinin 200 kilometre güneydoğusunda yerin 95,8 kilometre altında olduğunu açıkladı. Deprem sonrasında henüz herhangi bir hasar açıklanmadı.