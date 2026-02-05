Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya’nın Doğu Cava açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Doğu Cava'nın Trenggalek kentinin 105 kilometre güneybatısında, okyanusta olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 58,4 kilometre derinlikte meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
