ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Saumlaki bölgesinin 165 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap