Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem! SON DEPREMLER, Az önce deprem mi oldu?

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 70,1 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Bölgede şu ana kadar can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.