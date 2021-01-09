Endonezya'da bir yolcu uçağıyla irtibat kesildi

Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını aktardı.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaştı.

Uçağın denize düştüğünden endişe ediliyor

Metro TV kanalının haberine göre, havacılık otoritesi yetkilileri, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 50 kişiden fazla yolcunun bulunduğu belirtilen "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının, kalkış süresi ve güzergahı nedeniyle denize düşmüş olabileceğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.