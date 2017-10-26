Endonezya'da havai fişek fabrikasında patlama: 47 ölü
Endonezya'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarındaki Tangerang kentinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 47 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları, havai fişek fabrikasında iki patlamanın olduğunu belirterek ikinci patlamanın ilkinden üç saat sonra meydana geldiğini söyledi.
Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde, havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgenin yoğun dumanla kaplandığı görülüyor.
Kaynak: AA