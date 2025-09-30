Endonezya'da okul binası çöktü! 1 ölü, 102 yaralı: Onlarca öğrenci enkaz altında

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat çalışmaları sırasında bir yatılı okul binası çöktü. Polis ve arama kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre, Sidoarjo kasabasında meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1 öğrenci hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

En az 65 öğrenci enkaz altında

Enkaz altında çoğunluğu 12-17 yaş aralığındaki en az 65 öğrencinin bulunduğu belirtilirken, binanın yeniden çökme riski nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit, basına yaptığı açıklamada yüzlerce görevlinin sahada olduğunu belirterek, enkaz altında kalanlara su ve oksijen ulaştırıldığını ifade etti. Sigit çalışmalarda ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını söyledi.

Yetkililer, binadaki tadilatın 'yetkisiz' yürütüldüğünü öne sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.