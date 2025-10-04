Endonezya'da okul binası çöktü: 14 ölü

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve 50 öğrenciden hala haber alınamadığını belirtti.

Binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını bildiren yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Yetkililer, yaralıların çoğunun kafa travması ve kırıklar nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu bilgisini paylaşırken, okul yönetimi ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.