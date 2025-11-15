Endonezya'daki heyelan faciasında can kaybı 11’e yükseldi

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde uzun süreli ve şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasındaki bilanço yükselmeye devam ediyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 evin toprak altında kaldığı afette hayatını kaybeden kişilerin sayısının 11’e yükseldiğini bildirdi.

BNPB Sözcüsü Abdul Muhari açıklamasında, 12 kişiden hala haber alınamadığını aktardı. Yetkililer, afetzedelerin yerin 3 ila 8 metre altında kalması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlu geçtiğini belirtti.

Ajans, Güneydoğu Asya ülkesinde Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirtmiş ve birçok bölgede sel ile aşırı yağış riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.