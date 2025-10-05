Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde kaçak kat çıkılmaya başlanan bir yatılı okul binasının çökmesi sonucu can kaybı artıyor. Eyaletin Sidoarjo kasabasında 29 Eylül'de yaşanan olayda, yaşamını yitiren öğrenci sayısı 37'ye yükseldi.

26 öğrenciden haber yok

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 26 öğrenciden hâlâ haber alınamadığını, yaralılarla birlikte toplam 104 öğrencinin kurtarıldığını aktardı.

Binanın, izinsiz şekilde eklenmeye başlanan iki yeni katın beton yükünü taşıyamadığı için çöktüğü ifade edildi. Olayla ilgili henüz okul yönetiminden resmi bir açıklama gelmezken, polisin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı kaydedildi.