Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde kaçak kat inşaatı yapılan yatılı okul binasının çökmesiyle ilgili bilanço ağırlaşıyor. Sidoarjo’daki faciada yaşamını yitiren öğrenci sayısı 37’ye yükseldi. Yetkililer, 26 öğrenciden hâlâ haber alınamadığını, yaralılarla birlikte 104 öğrencinin kurtarıldığını açıkladı. Binanın eklenen iki katın beton yükünü taşıyamadığı için çöktüğü belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
