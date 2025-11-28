Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor: Yüzlerce kişi kayıp

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Ülkede günlerdir devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra'da ölü sayısının 116'ya ulaştığını, Açe bölgesinde ise 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Suharyanto, arama kurtarma ekiplerinin Batı Sumatra'da da 23 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

Yağışlar etkisini devam ettirecek

Kayıp durumdaki 74 kişi için çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, yağışların etkisinin birkaç gün daha devam edeceği konusunda uyarıyor. Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı da hava şartlarının kötüleşebileceğine dikkat çekti.

Afet Yönetim Ajansı, binlerce ev ve yapının sel sularıyla kaplandığını, çok sayıda ailenin tahliye edildiğini aktardı. Ayrıca pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanlarda ciddi hasar oluştuğu bildirildi.