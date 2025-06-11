Endonezya’dan KAAN atağı: Türkiye’den 48 savaş uçağı alacak

Endonezya, Türkiye'den 48 adet KAAN alımı yapacak. Gazeteci Hakan Çelik, bugün imzalanacak anlaşmanın 10 yıllık bir süreci kapsadığını ve 10 milyar doları aşan bir büyüklüğe sahip olduğunu kaydetti.

Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer görevleri için uygun olarak tasarlanmıştı.

"Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri..."

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazeteci Hakan Çelik, bu projenin hayata geçmesinde Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katkısının büyük olduğunu da ifade etti:

"Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından birine saatler kaldı. Endonezya, 48 adet KAAN alımı gerçekleştirecek.

10 yıllık proje 10 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip.

Bu projenin hayata geçirilmesinde SSB Başkanı Prof Dr Haluk Görgün’ün katkısı büyük."

SON DAKİKA.

Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından birine saatler kaldı.

Endonezya, 48 adet KAAN alımı gerçekleştirecek. 10 yıllık proje 10 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip.

Bu projenin hayata geçirilmesinde SSB Başkanı Prof Dr Haluk Görgün’ün katkısı büyük. 🇹🇷🇮🇩 pic.twitter.com/qsKIkbVWZE — Hakan Çelik (@hakanchelik) June 11, 2025

Üçüncü test uçuşu bu sene gerçekleşecek

Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla KAAN projesini başlatmıştı.

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçağın bu yılın sonuna kadar üçüncü test uçuşunu gerçekleştirmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilmişti.