Enerji krizi bitmeden, gübre ve gıda kıtlığı geliyor

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ile patlak veren savaş 12. gününde son sürat devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın kısmı olarak kapatılması enerji fiyatlarını vurdu. Petrol fiyatları hızla yükselerek 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkarken artan petrol fiyatları ulaşım, gıda, ısınma, giyim ve plastik gibi birçok günlük harcamayı da etkileyecek.

"Sırada gıda güvenliği krizi var"

Yakıt maliyetleri şimdiden havayolu taşımacılığında pek çok şirketi tehdit ederken, ülkeler peş peşe akaryakıtta zamlı tarifelere geçiyor. Ancak enerji krizi kadar büyük bir başka tehdit ise tarımda yaşanıyor. Gübre maliyetleri nedeniyle gıda fiyatlarında da artış beklenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de "sırada gıda güvenliği krizi var" dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Hürmüz Boğazı'nın küresel gübre ticaretindeki rolüne işaret ederek "Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın, tarihinin en büyük enerji kriziyle yüzleşeceğini belirten Dmitriyev, "Bu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak" dedi.