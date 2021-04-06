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  3. “Enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemde bıraktı”
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“Enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemde bıraktı”

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre mart ayında  yıllık enflasyonun yüzde 16,19'a çıkmasını değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Enflasyonun hızla artmasının, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı yorumunu yapan Financial Times (FT) gazetesi, Kavcıoğlu'nu göreve atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para  politikasının gevşetilmesini istediğine dikkat çekti.

BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, FT'deki Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Türkiye'de liranın zayıf konumu  nedeniyle ithalat maliyeti artarken enflasyonun da 6 aydır düzenli  olarak yükselmesinin, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini yerine getirmesini zorlaştırdığı  belirtiliyor.

Türkiye'de enflasyonun 3 yıldır yüzde 10'un üzerinde olduğu  hatırlatılan haberden bazı satırlar şöyle:

"Şahap Kavcıoğlu'nu geçen ay göreve atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan  sık sık ekonomik büyüme için borçlanma maliyetlerinin azaltılmasını  istiyor. Ancak uzmanlara göre faiz oranlarının azaltılması hem  enflasyonun artması riskini hem de liranın zayıflaması tehdidini  beraberinde getiriyor."