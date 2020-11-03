Enria: Bankalar darbeye hazırlanmalı
Avrupa Merkez Bankası Baş Gözetmeni Andrea Enria, bankalara darbeye hazırlanma çağrısı yaptı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Gözetmeni Andrea Enria, COVID-19 krizinin etkileri konusunda bankaları darbeye hazırlık yapmaları konusunda uyardı ve, finansal istikrarı sağlamak için kredi risklerini ayarlamaları gerektiğini ifade etti.
Enria, Frankfurt'taki Handelsblatt Avrupa Bankacılık Düzenleme Konferansı'nda "Bankalar, borçluya özgü borç yeniden yapılandırma ve hoşgörü uygulamalarını kullanarak, borcunu ödeyebilen sıkıntılı müşterileri borcunu ödeyemeyen müşterilerden proaktif olarak ayırmalıdır" dedi.
Enria, bankacılık sektörünün sağlığını desteklemek ve daha hızlı bir iyileşmeye katkıda bulunmak için Avrupa bankalarını "yapısal" ekonomik zayıflıkları gidermeye çağırdı.