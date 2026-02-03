Epstein arşivlerinden Rus milyarderler dosyası çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan Jeffrey Epstein arşivlerinde, Rusya’nın en zengin iş insanlarına yönelik kapsamlı medya taramaları ve bilgi notları bulunduğu ortaya çıktı. Belgelerde, uluslararası zirveler, yaptırımlar, dava süreçleri ve siyasi krizlere ilişkin detaylı analizler yer aldı.

Pedofil fuhuş şebekesi yöneticiliği suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in dijital ve fiziksel arşivinde, Rus milyarderlerin küresel temasları yakından takip edildi.

Forbes listesindeki isimler dosyalarda yer aldı

Arşiv belgelerinde, Forbes 2025 milyarderler listesinde bulunan çok sayıda Rus iş insanına dair dosyalar olduğu görüldü. Bu isimler arasında Lukoil hissedarı Vagit Alekperov, Severstal’in ana hissedarı Aleksey Mordaşov, Novatek ortağı Leonid Mihelson, NLMK Başkanı Vladimir Lisin ve Norilsk Nickel’in sahibi Vladimir Potanin yer aldı.

Ayrıca Gennadiy Timçenko, Andrey Melniçenko, Alişer Usmanov ve Süleyman Kerimov gibi isimlerin de Epstein’e iletilen bilgi notlarında yer aldığı kaydedildi.

Halka arzlar, davalar ve siyasi krizler takip edildi

Belgelerde, Rus milyarderlerin halka arz süreçleri, ticari hamleleri ve hukuki ihtilafları detaylı biçimde izlendi. MegaFon’un Londra Borsası’ndaki halka arzına yönelik onay süreci ve Kerimov’un Uralkali krizi kapsamında Belarus’ta “yetkiyi kötüye kullanma” suçlamasıyla karşı karşıya kalması dosyalarda yer aldı.

Ayrıca Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un, 2011 Rusya parlamento seçimleri sonrası VKontakte’te muhalif grupları engellemeyi reddetmesine dair medya haberlerinin de Epstein tarafından arşivlendiği tespit edildi.

ABD yaptırımları ve üst düzey yazışmalar

Arşivde, Kırım’ın ilhakı sonrasında ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların hukuki boyutuna dair yazışmalar da bulundu. ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers ile hukukçu Neil Wolin arasındaki e-posta trafiğinde, yabancıların mal varlıklarının dondurulmasının anayasal dayanakları tartışıldı.

Wolin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresine yönelik yaptırımların “olağan bir baskı aracı” olduğunu ifade etti.

Abramoviç ve Epstein mülkü iddiası

Belgelerde, Rus milyarder Roman Abramoviç ve eşi Darya Jukova’nın 2016 yılında Epstein’e ait 250 milyon dolar değerindeki bir mülkü satın almak için girişimde bulunduğu da yer aldı. Ancak yazışmalara göre Epstein, satış talebini reddetti.

Belgeler yayımlanmaya devam ediyor

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasına ait 3 milyon sayfayı aşkın belge, video ve fotoğrafı belirli aralıklarla kamuoyunun erişimine açmayı sürdürüyor. Açıklanan her yeni belge, Epstein’in küresel ölçekte kurduğu ilişki ağının boyutlarını yeniden gündeme taşıyor.