Epstein belgelerinde adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa edecek

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde adının yer almasının ardından Goldman Sachs’ın hukuk ekibinde görev yapan Kathy Ruemmler istifa kararı aldı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın eski Beyaz Saray danışmanı olarak da görev alan Ruemmler, 30 Haziran itibarıyla Goldman Sachs'daki görevini bırakma kararı aldı.

Ruemmler, gazeteye yaptığı açıklamada, Epstein'i tanımış olmaktan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon, yaptığı açıklamada, "O, hepimizin arkadaşı oldu ve özlenecek. Onun istifasını kabul ediyorum ve kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Belgelerde, Ruemmler'in 2018'de Epstein'e "Jeffrey amca" diye hitap ettiği ve 2014-2019 döneminde Epstein ile iletişim kurduklarına ilişkin yazışmalar ortaya çıkmıştı.

Epstein'den lüks el çantaları ve kürk montlar aldığı belirtilen Ruemmler'in, bunları Epstein'in 2008'de tutuklanmasından ve tacizci olarak bilinmesinden sonra gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.