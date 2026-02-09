Epstein belgelerinde şok iddia: Eski ABD Büyükelçisi hakkında ağır suçlama

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin soruşturma kapsamında kamuoyuna açıklanan yeni belgelerde dikkat çekici iddialar yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı dokümanlarda, Temmuz 2019 tarihli bir e-posta öne çıktı. Ken Turner tarafından kaleme alınan mesajda, ABD'nin eski Meksika Büyükelçisi Earl Anthony Wayne hakkında ciddi suçlamalara yer verildi.

DNA'sı 'yüzde 100 eşleşti' iddiası

Söz konusu e-postada, Wayne'in 2014 yılında Meksika'daki ABD Konsolosluğu'na ait bir tesiste Epstein tarafından organize edilen bir davete katıldığı ileri sürüldü. Turner, Wayne'in bu etkinlikte 11 yaşındaki bir kız çocuğunu hamile bıraktığını, dünyaya gelen çocuğun DNA'sının Wayne ile "yüzde 100 eşleştiğini" iddia etti. Aynı mesajda, Wayne'in bu suç nedeniyle 2017'de Meksika'da müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öne sürüldü.

Turner ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı ile bir Meksikalı yargıç arasında varıldığı iddia edilen bir anlaşma sayesinde Wayne'in cezaevine girmekten kurtulduğunu ve eski bir ABD deniz piyadesinin onun yerine hapis yattığını savundu. Wayne hakkında Meksika'da geçerli bir yakalama kararı bulunduğunu ileri süren Turner, eski büyükelçinin cezasını çekmekten kaçtığını öne sürdü.

Belgeler arasında, Eylül 2017'de Epstein ile California Üniversitesinden (UCLA) Profesör Mark Tramo arasında geçtiği belirtilen yazışmalar da yer aldı. Tramo'nun gönderdiği e-postada, "Bugün bir yerde okudum, yeni doğanlar, başka bir kadının sesinden ziyade kendi annelerinin sesinin kaydedildiği bir ses kaydını dinlediklerinde emziği daha sert emiyormuş" ifadeleri kullanıldı. Aynı mesajda Tramo'nun, Epstein'in "kendisi ve diğer pek çok kişi için yaptığı her şeyin" takdir edilmesi gerektiğini yazdığı görüldü.

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, Tramo hakkında inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Para transferine ilişkin belgeler de belgeler arasında

Öte yandan 2018 tarihli bir para transferine ilişkin kayıt da belgeler arasında yer aldı. Gemini Seawater Systems adlı şirkete 4 bin 373 dolarlık ödeme yapıldığı belirtilen belgede, ödemenin "nakliye sigortası ücreti, sülfürik asit, yakıt, iletkenlik probları için malzeme, pH ve kablo alımı" amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Ancak söz konusu kimyasalların hangi amaçla temin edildiğine dair dosyada herhangi bir açıklama bulunmadı.

Belgelerde yer alan iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken, yetkili makamların konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.