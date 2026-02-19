Epstein dosyaları sonrası Bill Gates'in Hindistan'daki konuşması iptal edildi

Gates Vakfı, Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates'in "Hindistan Yapay Zeka Etki Zirvesi"nde yapması planlanan açılış konuşmasının iptal edildiğini duyurdu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, yapay zeka zirvesinin temel önceliklerine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, Gates açılış konuşmasını yapmayacaktır" denildi. Açıklamada iptale ilişkin ek bir gerekçe paylaşılmadı.

Epstein dosyalarında birden fazla kez ismi geçmişti

Gates'in adı, ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'a ilişkin yayımladığı soruşturma dosyalarında birden fazla kez geçmişti. Belgelerde yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışmada Epstein ile Gates arasındaki bağlantılara dair ifadeler dikkat çekmişti. Dosyalarda, ismi gizlenen bir kişinin Epstein'e gönderdiği e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım, yorumum var" ifadelerine yer verildiği görülmüştü. Yazışmanın devamında Epstein'in, "Her zaman arayabilirsin" ve "Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin" şeklinde yanıt verdiği aktarılmıştı.

Gates, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile olan temasını "aptallık" olarak nitelendirmiş ve onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu belirtmişti.

Soruşturma dosyalarında bazı e-postalarda Gates'in özel hayatına ilişkin iddialar da yer almıştı.

Epstein olayları

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava belgelerinde Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimlerin de yer aldığı görülmüştü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü incelemede, kamuoyunda iddia edilen bir "müşteri listesi"ne dair kanıt bulunamadığını ve Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.