Epstein dosyasında yeni belgeler: Rothschild ile 25 milyon dolarlık anlaşma

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, mali ilişkilerine dair dikkat çekici ayrıntılar ortaya koydu. Paylaşılan dosyalarda, Epstein'ın 2015 yılında Rothschild firmasıyla 25 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı bilgisi yer aldı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni belgenin kamuoyuna açıklandığını duyururken, bu kapsamda söz konusu anlaşmaya dair kayıtlar da dosyalara yansıdı. 5 Ekim 2015 tarihli belgede, Epstein'ın Southern Trust şirketi üzerinden Rothschild firmasıyla risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı görüldü.

Belgelerde, ödeme planına ilişkin olarak, "ABD ile Rothschild firması arasındaki meselelerle bağlantılı" olduğu belirtilen tutarın, Rothschild'in ABD'ye yapacağı ödemenin ardından üç gün içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Jeffrey Epstein olayı ne?

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Daha önce kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, Epstein'a ait olduğu iddia edilen bir "müşteri listesi" bulunduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı. FBI, Epstein'ın ölümüne ilişkin soruşturma sonucunda ise, kamuoyunda dile getirilen iddiaların aksine, Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını bildirmişti.