Epstein skandalı yeniden alevlendi: Trump’ın gönderdiği iddia edilen mektup gündemde

ABD’de Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiye dair yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

Mektup kamuoyuna açıklandı

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Trump’ın Epstein’e gönderdiği iddia edilen doğum günü mektubunu kamuoyuna sundu. Epstein’in avukatlarından elde edildiği belirtilen mektup, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

Mektupta elle çizilmiş çıplak bir kadın figürünün içinde Trump ile Epstein arasında geçtiği öne sürülen hayali diyalog yer aldı. Trump’ın “Jeffrey, bazı ortak yanlarımız var”, “Gizemler asla yaşlanmaz” ve “Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun” ifadelerini kullandığı görüldü.

Beyaz Saray: Tamamen sahte

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mektubun “tamamen sahte” olduğunu vurguladı.

Wall Street Journal’ın daha önce bu mektubu haberleştirdiğini hatırlatan Leavitt, Trump’ın bu nedenle gazeteye ve Rupert Murdoch’a karşı 10 milyar dolarlık dava açtığını belirtti.

Leavitt, “Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık. Hukuk ekibimiz süreci kararlı bir şekilde takip edecek” dedi.

Epstein davası ve Trump tartışmaları

2002-2005 yılları arasında onlarca kız çocuğunu istismar etmekle suçlanan Jeffrey Epstein, 2019’da tutuklanmış ve kısa süre sonra cezaevinde ölü bulunmuştu. Epstein’in dünyaca ünlü siyasetçiler ve iş insanlarıyla ilişkileri, davanın uluslararası yankı bulmasına yol açmıştı.

Elon Musk’ın sosyal medyada Trump’ın adının Epstein dava dosyalarında geçtiğini öne sürmesi tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Son olarak Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi görüntüleri, mahkeme belgeleri ve e-postaları içeren 33 bin 295 sayfalık dokümanı kamuoyuyla paylaşmıştı.