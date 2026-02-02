Epstein skandalında yeni belgeler: Mossad iddiaları, Clinton bağlantısı ve Libya planı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler açıklandı.

Yeni belgelerde, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in babası medya baronu Robert Maxwell'in, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'dan 400 milyon sterlin istediği, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

15 Mart 2018 tarihli bir e-postada Maxwell'in dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a, ABD Başkanı Ronald Reagan'a, Kremlin sarayına ve Avrupa'nın güç odaklarına serbest erişimi olduğu belirtilerek, kendisini İsrail'in Sovyet Bloğu'ndaki "gayri resmi büyükelçisi" olarak atadığı ifadesi yer alıyor. 1990'lara doğru medyada gücü azalan ve milyonlarca sterlin borcu bulunan Robert Maxwell, 5 Kasım 1991'de Kanarya Adaları açıklarında yatından denize düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü resmi kayıtlara "kaza sonucu boğulma" olarak geçse de, olayın intihar ya da başka ihtimaller içerdiğine dair şüpheler uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'la görüşme

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ekibi ile birlikte Epstein'ın özel jetiyle en az 16 kez uçtuğu, bu seyahatlerde genellikle Epstein ile Maxwell'in onlara eşlik ettiği ve uçuşların bazılarının birden fazla durağı olan kapsamlı uluslararası seyahatler olduğu da öğrenildi.

E-postalarda Clinton'ın ekibindeki çalışanların isimlerinin karartıldığı, alıcı veya gönderici kısımlarında yalnızca "WJC" ibaresinin görüldüğüne işaret edilen haberde, bu ifadenin Clinton'ın başkanlık sonrası ofisi "William J. Clinton'ın" olarak değerlendirildiği belirtildi. Yazışmaların büyük bölümünün eski başkanın seyahat ve yemek düzenlemeleri ile son dakika davetlerine ilişkin olduğu ve bazı yazışmalarda müstehcen ifadelerin yer aldığı görüldü. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena ise Clinton'ın hayatında yalnızca iki kez e-posta gönderdiğini bunlardan birini, eski astronot ve Senatör John Glenn'e, diğerini ise Adriyatik'te görev yapan ABD askerlerine gönderdiğini söyledi.

İstifalar peş peşe geldi

Öte yandan yeni belgelerde ismi geçen Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) İsveç'teki temsilcisi Joanna Rubinstein'in de görevinden istifa ettiği bildirildi.

Belgelerde UNHCR İsveç Temsilcisi Rubinstein'in 2012'de Epstein'in Karayipler'deki evini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Rubinstein, Epstein ile sadece bir kez görüştüğünü belirterek, "Ailemle birlikte tatildeydik, Epstein tarafından davet edildik. Sosyal bir etkinlikti. Onunla ilk ve tek karşılaşmam bu oldu" açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi ve Eski Kabine Bakanı Peter Mandelson da, Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yeni belgelerin gündeme gelmesi üzerine İşçi Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde Epstein'ın Mandelson'a 2003–2004 yıllarında toplam 75 bin dolar ödeme yaptığı iddiaları yer aldı.

Bill Gates ve Musk iddialara yanıt verdi

Bill Gates, Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında kendisi hakkında yer alan iddiaları "asılsız ve saçma" olarak nitelendirerek reddetti.

Gates'in sözcüsü ise e-postalardaki iddiaların Epstein'ın kurgusu olduğunu, Gates ile ilişkiyi sürdürememesinden duyduğu rahatsızlıkla itibar zedelemeyi amaçladığını savundu.

Elon Musk da Epstein ile yalnızca sınırlı düzeyde yazıştığını savunarak, adaya ve "Lolita Express" olarak bilinen uçağa davet edildiğini ancak bu davetleri defalarca reddettiğini belirtti. Musk, Epstein ile arasındaki bazı e-posta yazışmalarının bağlamından koparılarak aleyhinde kullanılabileceğini bildiğini ancak bu durumun gerçekleri yansıtmadığını kaydetti. Söz konusu iddiaların itibarını zedelemeye yönelik girişimler olduğunu savunan Musk, Epstein ile herhangi bir "uygunsuz ilişkisinin" bulunmadığını belirtti.

Epstein ile 2012'de iletişime geçerek "akşam yemeği ayarladığı" ortaya çıkan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "(Epstein) Onunla hiç vakit geçirmedim." ifadesini kullandı.

Libya planı

Yeni belgeler, 2011 yılında hazırlanan bir planla Kaddafi sonrası Libya'ya ait Batı'da dondurulmuş devlet varlıklarına erişim sağlanmasının hedeflendiğini ortaya koydu. Epstein ve ekibi, eski İngiliz ve İsrailli istihbarat yetkililerinden oluşan bir ağ üzerinden bu varlıklara ulaşmayı amaçlamış Libya'daki kaostan yararlanp Batılı ülkelerde dondurulan fonların tespit edilmesi ve geri kazanılmasını planlamıştı.

Belgelerde, tutar yaklaşık 80 milyar dolar olarak belirtilirken Libya varlıklarının 32,4 milyar dolarının ABD'de bulunduğu ifade ediliyor. Yazışmalarda bu fonlar “çalınmış ve kötüye kullanılmış” olarak tanımlanırken, gerçek değerlerinin açıklanan rakamların üç ila dört katı olabileceği öne sürülüyor. Yazışmalarda, fonların küçük bir bölümünün bile geri kazanılmasının milyarlarca dolarlık gelir yaratabileceği belirtilirken, Libya'nın yeniden inşa ve ekonomik toparlanma için en az 100 milyar dolara ihtiyaç duyacağı öngörüsüne de yer veriliyor.

Macron'un ismi de belgelerde

Kamuoyuyla paylaşılan yeni belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isminin de olduğu belirtildi. Macron'un ismi cumhurbaşkanı seçildiği 2017 öncesinde ve sonrasındaki çok sayıda belgede geçerken, bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görüldü.



Rothschild ile 25 milyon dolarlık anlaşma

Epstein hakkında açıklanan yeni belgelerde, Rothschild firması ile 2015'te 25 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandığı da ortaya çıktı.

5 Ekim 2015 tarihli bir belgede, Epstein'ın Southern Trust şirketi aracılığıyla, Rothschild firması ile risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı görüldü. Belgede, "ABD ile Rothschild firması arasındaki meselelerle bağlantılı" olduğu ifade edilen ödemenin, Rothschild'in ABD'ye yapacağı ödemenin ardından üç gün içinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Putin'in yerine geçecek ismi tartıştılar

Belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerine geçebileceği değerlendirilen kişinin de konuşulduğu ortaya çıktı.

11 Ocak 2012 tarihli belgede, o dönemde Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi olan İlya Ponomarev'in, "Devlet Başkanına karşı ayaklanmanın ana organizatörlerinden" olduğu öne sürülerek, "Eğer öldürülmezse, Putin'in yerini alıp kendisi başkan olabilir (er ya da geç olacak)." denildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Haziran 2016'da Ukrayna'dan oturum izni alan Ponomarev, 2019'da Ukrayna vatandaşı oldu. Belgelerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ismi de yer aldı. Epstein'a 2019'da gelen e-postalardan birinde, "Zelenskiy, yardım arıyor. Putin, (Zelenskiy'nin) İsrailliler tarafından yönetildiğini söyleyerek küçümseyici tavır sergiliyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni belgelerde Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia'nın isimleri de yer aldı.

"En iyi ihtimalle belgelerin yarısını yayınladı"

Öte yandan Demokrat Milletvekili Ro Khanna, Jeffrey Epstein skandalında, ilişkin "En iyi ihtimalle belgelerin yarısını yayınladılar. Ancak bu haliyle bile ortaya çıkanlar ülke vicdanını sarsmaya yetiyor" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, 3 milyon sayfayı aşkın belge, binlerce video ve 100 binden fazla fotoğraftan oluşan devasa bir veri setini paylaşıma açarken Bakan Yardımcısı Todd Blanche, dijital arşivin yayınlanmasıyla birlikte savcılık incelemesinin resmen "noktalandığını" açıkladı.

Jeffrey Epstein olayı nedir?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.