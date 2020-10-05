Equinor Kuzey Denizi'nde 4 sahasını kapattı

05 Ekim 2020

Norveç'in devlet destekli enerji şirketi Equinor'dan yapılan açıklamada, şirketin Kuzey Denizi'ndeki dört petrol üretim sahasını Norveçli ticaret sendikası Lederne'nin uyguladığı grevi Norveç kıta sahanlığına genişletmesi sebebiyle kapattığını açıkladı.

Equinor, ülkenin üçüncü en büyük petrol üretim sahası olan Johan Sverdrup'un faaliyete devam ettiği ancak, Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn ve Valemon sahalarının kontrollü bir şekilde kapatıldığı duyuruldu.

Equinor sahaların kapatılma sebebi olarak, Norveç Petrol ve Gaz Birliği ve ticaret sendikası Lederne arasındaki arabuluculuk müzakerelerindeki ihlalleri gösterdi.