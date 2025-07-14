Erbil Havalimanı yakınlarında patlama: ABD hava savunması İHA’yı imha etti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki Uluslararası Havalimanı yakınlarında sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre, 02.30 sularında meydana gelen olayda ABD’ye ait "C-RAM" hava savunma sistemi devreye girerek bir insansız hava aracını (İHA) imha etti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de sabahın erken saatlerinde patlama sesleri yankılandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 02.30 sıralarında yaşanan patlamaların havalimanı çevresinde duyulduğunu belirtti.
Patlamaların ardından ABD’nin Erbil Konsolosluğu’nda siren sesleri yükselirken, yerel kaynaklar, ABD’ye ait "C-RAM" hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Olayın hemen ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilerek, havalimanı çevresinde güvenlik artırıldı ve bölge kordon altına alındı.