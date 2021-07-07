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Erbil'de ABD askerlerinin de olduğu havaalanına SİHA saldırısı

Erbil'de, ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi..

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.