Erdoğan: Almanya ile ticaret hacmimizi 50 milyar dolara taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da kalıcı ateşkes için çabaların sürdürüleceğini belirtti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise, Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını belirtti.

Almanya Şansölyesi Scholz ileCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Daha sonra kameraların karşısına geçen iki lider başta Ukrayna savaşı olmak üzere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.

Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık.

Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız."

Olaf Scholz: Türkiye için üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız

Almanya Şansölyesi Scholz, ise Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını söyledi.

Scholz, "İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Benim hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli" dedi.

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin'e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, "Artık durun diyoruz" ifadesini kullandı.

Scholz Türkiye'nin Montrö Antlaşması maddelerini uygulamasayla ilgili ise, "Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz" diye konuştu.

Scholz'un yanıtsız bıraktığı soru

Toplantının soru cevap kısmında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un bazı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakması dikkat çekti.

Scholz'ün NTV muhabirinin "Türkiye'ye silah ve askeri ekipman satışına getirilen örtülü ambargonun kaldırılmasına ilişkin adım atacak mısınız?" sorusuna yanıt vermedi. Scholz'un yanıtsız kalması bu konuda önemli bir gelişme olmayabileceğine işaret olarak yorumlandı.

Alman bir gazetecinin "Merkel insan hakları ihlallerini görmezden gelmekle suçlanmıştı" ifadeleriyle başlayan ve Türkiye'yle ilişkilerde bu konunun önemine dikkat çeken sorusuna ise Scholz:

"Sayın Merkel için insan hakları her zaman önemli olmuştur. Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığı unutulmamalı. Merkel'in yaptığı anlaşma da Türkiye'ye bu anlamda maddi destekler verilmesine ilişkin önemli bir anlaşmaydı. Mülteci sorunu sadece Almanya'nın sorunu değildir ve sadece mülteciler ülkemize geldiğinde önem kazanmamalıdır. Dünyanın birçok bölgesinde mültecilere destek olmaya devam etmeliyiz" diye yanıt verdi.