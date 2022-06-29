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Erdoğan - Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İspanya'nın başkenti Madrid'teki yüz yüze görüşmesi başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Görüşmenin bir saat sürmesi beklenirken, masada yer alacak konular arasında ikili ilişkiler ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından sonra ABD'den satın almak istediği F-16'lar da var.

Bayaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmenin bir saat sürmesinin planlandığı açıklandı.

Biden: Harika bir iş yapıyorsunuz

Görüşmenin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  NATO'nun güçlenmesine yönelik adımlar Rusya - Ukrayna sürecine katkı verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.

Görüşmenin başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi  ve basın mensupları daha sonra salondan çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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