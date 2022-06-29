Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

Görüşmenin bir saat sürmesi beklenirken, masada yer alacak konular arasında ikili ilişkiler ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından sonra ABD'den satın almak istediği F-16'lar da var.



Bayaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmenin bir saat sürmesinin planlandığı açıklandı.

Biden: Harika bir iş yapıyorsunuz

İki liderin IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesinin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun güçlenmesine yönelik adımlar Rusya - Ukrayna sürecine katkı verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer alıyor.

Görüşmenin başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi ve basın mensupları daha sonra salondan çıkarıldı.