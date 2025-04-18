Erdoğan: 'Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik devam saldırıları karşısında Batılı devletlerin ses çıkarmadığını ifade eden Erdoğan, İslam dünyasının da kendisinden bekleneni yerine getiremediğini söyledi.

"İki devletli çözümün alternatifi yoktur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Yıllardır özgürlükten bahsedenler üç maymunu oynuyor"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Vatanlarını savunurken toprağa düşen Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyorum. Filistinli kardeşlerimize destek ve dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

* Filistin davası, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır.

* Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor.

* İsrail yönetimi bombalarla öldüremediği masumları, yardımları durdurarak, bir nevi açlıkla susuzlukla ilaçsızlıkla yok etmeye çalışıyor.

* Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor.

* Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

* Netanyahu ve cinayet şebekesini uluslararası mahkemelerde er ya da geç yargılandığını göreceğiz.

"İslam dünyası kendinden bekleneni yerine getiremedi"

* Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir.

* En küçük hadisede ambargo silahını çeken Batılı devletler, soruyorum, İsrail'e karşı neredeler?

* Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

* Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

"İki devletli çözümün alternatifi yoktur"

* İki devletli çözümün alternatifi yoktur.

* Gazze Gazzelilerindir. Filistin, Filistin halkınındır.

* 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz.

* Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.