'Erdoğan ve Esad Moskova'da görüşecek' iddiasına diplomatik kaynaklardan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşeceği iddiaları yalanlandı.
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Bazı medya organlarında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Ağustos ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme yapacağı iddiası ortaya atılmıştı.
Söz konusu iddia diplomatik kaynaklar tarafından yalanlandı.
Moskova'da bir görüşme yapılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.