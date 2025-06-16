Erdoğan'dan barış diplomasisi: Pezeşkiyan ve Putin'le peş peşe görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü duyurdu.

Türkiye 'rol üstlenmeye hazır' mesajı

Pezeşkiyan ile görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konulara değinen Erdoğan, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

Pezeşkiyan'dan sonra Putin'le görüştü

Erdoğan, Pezeşkiyan'la görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede de İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.