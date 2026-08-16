Erdoğan'dan El Cezire'ye kritik mesaj: Trump'tan verdiği sözü tutmasını bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire Arabic'te bu akşam yayımlanacak 'Al Muqabala' (Mülakat) programı için Ali Al Defiri'ye özel röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü konusunda ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını anımsatarak, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Erdoğan'la bir araya gelmişti,

Trump, bu görüşmede Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldıracağını açıklamış ve F-35 satışı konusunda olumlu mesaj vermişti.

'AB üyeliği Ankara açısından artık öncelik değil'

Röportajda Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine de değinen Erdoğan, AB'nin Türkiye'yi birliğe almaya istekli görünmediğini söyledi.



Türkiye'nin AB üyeliğinin artık Ankara açısından öncelik olmadığını belirten Erdoğan, "bu durumda kaybedenin Avrupa olacağını" ifade etti.

'Dünyaya önemli bir mesaj veriyor'

Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan savunma anlaşmasına yönelik ise "Dünyaya önemli bir mesaj veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu anlaşma taraflardan birinin dış saldırıya uğraması halinde üç ülkenin birlikte hareket etmesini öngörüyor.

Erdoğan, yakın zamanda imzalanan ve Mekke Paktı olarak bilinen bu ortak savunma anlaşmasına Mısır'ın katılabileceğini belirterek, Kahire’nin anlaşmaya katılımını “mümkün” olarak nitelendirdi ve anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu vurguladı.

'Hürmüz'ün açılması Ankara için öncelik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Ankara için bir öncelik olduğunu belirterek, boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını savundu.

Erdoğan bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik arabuluculuk çabalarında Katar’ın önemli bir rol oynadığını da vurguladı.

Erdoğan Suriye'ye ziyaret planlıyor

Erdoğan; Suriye, Gazze ve Lübnan'ın üstünde durarak, Türkiye'nin komşularını bölgesel kargaşayla tek başlarına mücadele etmek zorunda bırakmayacağı sözünü verdi.

Ankara’nın Suriye’denin stikrarı için elinden geleni yapacağını belirten Cumhurbaşkanı, röportajda Suriye'yi ziyaret etme planına da değindi.



Suriye’deki Kürtlerin de “barış ve istikrardan pay alacağını” ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin ayrıca Kürt topluluklarıyla bağlarını güçlendirmeye ve bölge genelinde haklarını korumaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

