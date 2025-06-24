Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Hollanda ziyareti öncesi basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, tarafları ateşkese riayete davet etmeye de davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için bugün Hollanda'ya gidecek.
Hollanda ziyareti öncesi basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran ateşkesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
Kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, taraflları ateşkese riayet etmeye davet etti.
"Adil külfet paylaşımını savunuyoruz"
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
* (İsrail-İran)Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları ateşkese riayete davet ediyoruz.
* (İsrail-İran çatışması) Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
* (NATO'da) Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz.
"İsrail saldırıları durmalı"
* İsrail'in, Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez.
* Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır.
* İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.
"Bedeli tüm dünya öder"
* (İsrail-İran) Bölgemiz etkileri dünyada hissedilecek savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması doğru olacaktır.
* (İsrail-İran) Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder.
* (Terörsüz Türkiye hedefi) Bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci inşallah başarıya ulaştırmakta kararlıyız.
* Suriye yönetimi, DEAŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz.