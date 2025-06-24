Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için bugün Hollanda'ya gidecek.

Hollanda ziyareti öncesi basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran ateşkesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, taraflları ateşkese riayet etmeye davet etti.

"Adil külfet paylaşımını savunuyoruz"

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

* (İsrail-İran)Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları ateşkese riayete davet ediyoruz.

* (İsrail-İran çatışması) Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

* (NATO'da) Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz.

"İsrail saldırıları durmalı"

* İsrail'in, Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez.

* Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır.

* İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.

"Bedeli tüm dünya öder"

* (İsrail-İran) Bölgemiz etkileri dünyada hissedilecek savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması doğru olacaktır.

* (İsrail-İran) Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder.

* (Terörsüz Türkiye hedefi) Bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci inşallah başarıya ulaştırmakta kararlıyız.

* Suriye yönetimi, DEAŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz.