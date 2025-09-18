Eric Trump'tan kripto yorumu! 'Dijital varlıklar ABD’ye trilyonlarca dolar çekebilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, kripto paraların ülke ekonomisi açısından stratejik bir fırsat sunduğunu belirtti. Financial Times'a konuşan Trump, dijital finansın yalnızca teknolojik bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda ABD dolarının küresel konumunu güçlendirecek bir kaldıraç niteliği taşıdığını söyledi.

Nasdaq açılış ziline basarak kripto şirketi American Bitcoin'in halka arzını kutlayan Trump, dijital varlıkların "trilyonlarca dolarlık küresel sermayeyi" ABD'ye çekebileceğini dile getirdi. Ona göre, kripto sektöründe liderlik, doların uzun vadeli istikrarı için kritik önemde.

"Artık büyük bankaları aramıyorsunuz"

Kripto yatırımlarında büyük bankalara ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan Trump, "Artık büyük bankalara ihtiyacınız olmadığını fark ediyorsunuz. Onları gerçekten aramıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Trump ailesinin kriptoya yöneliminin, geleneksel finans sistemine duyulan güvensizlikle birlikte hem ekonomik hem de politik bir mesaj taşıdığı yorumları yapılıyor.

Ailenin girişimleri arasında sabit kurlu dijital varlık projeleri, Bitcoin fonları ve markalara bağlı “memecoin”ler bulunuyor. Eric Trump, bu projelerin yalnızca finansal değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline geldiğini, özellikle genç yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti.

Kripto paralara yönelik düzenlemelerin gevşetilmesinin ABD'nin rekabet gücünü artıracağını savunan Trump, Washington'un "daha cesur ve vizyoner" bir politika benimsemesi gerektiğini ifade etti.