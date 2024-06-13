Erken seçim kararı Cumhuriyetçiler Partisi'ni karıştırdı

Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 oyla AP seçimlerini, aşırı sağcı RN'nin arkasında bitirdi. Merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla seçimi 5'inci sırada bitirdi. Bunun üzerine Macron, 9 Haziran'da beklenmedik şekilde iktidar cephesinin salt çoğunluğunun olmadığı Ulusal Meclisi feshettiğini ve 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

Bu kararı ilk önce olumlu karşılayan muhalefet, ittifak arayışı için kolları sıvadı. Aralık 2022'den bu yana LR'nin başkanlığını yapan Eric Ciotti, 11 Haziran'da konuk olduğu Fransız televizyonunda RN ile ittifaka yeşil ışık yakarak, Cumhuriyetçi siyasetçileri de şaşkınlığa uğrattı. Sağcı siyasetçiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Ciotti'nin bu adımıyla, bencilce davrandığını, aşırı sağa karşı mücadele eden Cumhuriyetçi geleneğe ihanet ettiği değerlendirmesinde bulundu ve başkanlarının istifa etmesini istedi.

Acil toplantı talebi

Ciotti'nin kararı parti içinde ayrışma ve iç karışıklığa sebebiyet verirken, LR'nin yönetimi 12 Haziran için acil toplantı talebinde bulundu. LR yönetimi, başkanları olmadan düzenledikleri toplantıda, oy birliğiyle Ciotti'nin partiden ihraç edilmesini ve erken seçimde aday gösterilmemesini kararlaştırdı. Ciotti aynı gün X hesabından yaptığı açıklamada, bu toplantının meşruiyetini sorguladı ve partinin başkanı olarak kalacağını belirtti. Ulusal basındaki haberlere göre, Ciotti'nin yerine partiyi geçici olarak, François-Xavier Bellamy ve Annie Genevard'ın yönetmesi kararlaştırıldı.

LR'deki iç karışıklık sosyal medyaya da yansıdı

Partideki iç karışıklık Cumhuriyetçiler'in sosyal medya hesaplarına da yansıdı. LR'nin X hesabının şifreleri Ciotti karşıtları tarafından değiştirilirken, partinin Facebook hesabının yönetimi Ciotti'nin destekçilerinin elinde kaldı. İki hesaptan birbiriyle çelişen mesajlar paylaşılırken, LR'nin X hesabı, platformun kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle bir süreliğine askıya alındı. Bu sabah parti merkezine giden Ciotti, ofisindeyken çektiği bir videoyu X hesabından "Fransa için iş başına!" notuyla paylaştı.

İhraç etme kararı hakkında suç duyurusu

Eric Ciotti, gün içinde basına verdiği bir diğer demeçte de parti yönetiminin kendisini ihraç etme kararı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bir yandan, LR'li Senato Başkanı Gerard Larcher gibi partinin önde gelen isimleri Ciotti karşıtı bir tutum sergilerken, partinin gençlik kolu olan Genç Cumhuriyetçiler Hareketi Başkanı Guilhem Carayon Ciotti'nin aşırı sağla kurmak istediği ittifaka olumlu bakıyor.